В США признали крах системы здравоохранения

США стали худшими среди десяти развитых стран в области здравоохранения. Крах американской системы здравоохранения признали в отчете независимой исследовательской группой The Commonwealth Fund, сообщает NBC News.
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