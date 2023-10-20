В школе на Синявинской состоялась неожиданная встреча ученицы и первой учительницы

Экономист школы «Перспектива» в Молжаниновском Юлия Лапшинова неожиданно, спустя 30 лет, встретила свою первую учительницу Ольгу Горбунову, которая также работает в школе «Перспектива» учителем начальных классов.
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