SHOT: двойник Жириновского принимает участие в боях в ДНР в качестве штурмовика

Участник специальной военной операции (СВО) на Украине, которого окрестили "двойником" бывшего председателя ЛДПР Владимира Жириновского, стал штурмовиком и в настоящее время принимает участие в боях в Донецкой народной республике (ДНР).
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