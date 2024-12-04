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SHOT: двойник Жириновского принимает участие в боях в ДНР в качестве штурмовика

SHOT: двойник Жириновского принимает участие в боях в ДНР в качестве штурмовика

Участник специальной военной операции (СВО) на Украине, которого окрестили "двойником" бывшего председателя ЛДПР Владимира Жириновского, стал штурмовиком и в настоящее время принимает участие в боях в Донецкой народной республике (ДНР).

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