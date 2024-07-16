Газета.ру
ГЛАВНАЯНОВОСТИПОЛИТИКАБИЗНЕСОБЩЕСТВОАРМИЯМНЕНИЯКУЛЬТУРА
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Газета.ру

8 352 подписчика

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Георгий Михалев
    Обычное дело, кругом злые, агрессивные люди. Лучше из дома не выходить, могут убить, если нет сил постоять за себя.В Новосибирске не...
  • Георгий Михалев
    Обычное дело, кругом ворье, а они забыли видите ли.112: неизвестные ...
  • Эльдар Алиев
    Быдло гнать надо из органовShot: под Москвой...

Антрополог Радченко: большой интерес вызывают мемы, связывающие Трампа и Россию

Антрополог Радченко: большой интерес вызывают мемы, связывающие Трампа и Россию

Несмотря на обилие англоязычных мемов о покушении на Дональда Трампа, российские интернет-пользователи предпочитают создавать на его основе собственные сюжеты -более близкие локальным ценностям - поскольку мемы об экс-президенте США уже давно являются способом выразить иронию не только об американском истеблишменте, но и об отдельных эпизодах из российской действительности.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх