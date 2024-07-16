Антрополог Радченко: большой интерес вызывают мемы, связывающие Трампа и Россию

Несмотря на обилие англоязычных мемов о покушении на Дональда Трампа, российские интернет-пользователи предпочитают создавать на его основе собственные сюжеты -более близкие локальным ценностям - поскольку мемы об экс-президенте США уже давно являются способом выразить иронию не только об американском истеблишменте, но и об отдельных эпизодах из российской действительности.