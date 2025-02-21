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У Часова Яра выявлены многоэтажные подземные укрепрайоны ВСУ

У Часова Яра выявлены многоэтажные подземные укрепрайоны ВСУ

В районе города Часов Яр в ДНР украинскими военными оборудованы многоэтажные подземные пункты обороны, сообщает РИА Новости со ссылкой на Добровольческий корпус, действующий в составе российской группировки войск «Юг».

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