У Часова Яра выявлены многоэтажные подземные укрепрайоны ВСУ

В районе города Часов Яр в ДНР украинскими военными оборудованы многоэтажные подземные пункты обороны, сообщает РИА Новости со ссылкой на Добровольческий корпус, действующий в составе российской группировки войск «Юг».
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