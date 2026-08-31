Путин направил поздравительную телеграмму экс-президенту Армении Кочаряну

27 августа Роберт Кочарян был заключен под стражу на два месяца. Сторонники бывшего главы армянского государства считают уголовное преследование Кочаряна политически мотивированным.
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