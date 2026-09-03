БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Был бы человек, а статья найдется: 64-летний фермер это узнал, когда наши зенитчики сбили БПЛА ВСУ

Был бы человек, а статья найдется: 64-летний фермер это узнал, когда наши зенитчики сбили БПЛА ВСУ

В Ростовской области украинский дрон упал на поле, вспыхнул пожар, а оштрафовали на 60 тысяч местного жителя Светлана Гомзикова Фото: Ilya Moskovets / URA.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Сергей Другов
Сергей Другов

Ну не получилось и не надо. в следующий раз получиться. Пока не начнут наказывать Следователей Судей Администрацию и прочее так и будет. Оштрафовал не законно на 60 тысяч. Тебе в ответку 60 тысяч. посадил на 5 лет. ошибся тебе 5 лет и всё будет идеально

Профиль пользователя Юрий кокин
Юрий кокин

Из статьи я понял, что, если дрон попал в жилой дом и развалил пол дома, то виноваты пострадавшие жильцы. Если всё так, как там описано, то что у нас за следователи работают в органах?! Как же тяжело Бастрыкину с такой армией профессионалов!