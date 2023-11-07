Журналист Джефф О'Нил в прямом эфире канадского издания TSN критично оценил шансы российского нападающего и капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина побить снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки, отметив, что команда уже не может побеждать, ей остается только помогать российскому игроку.
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