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Журналист О&apos;Нил заявил, что Овечкин будет играть, пока не побьет рекорд Гретцки

Журналист О&apos;Нил заявил, что Овечкин будет играть, пока не побьет рекорд Гретцки

Журналист Джефф О'Нил в прямом эфире канадского издания TSN критично оценил шансы российского нападающего и капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина побить снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки, отметив, что команда уже не может побеждать, ей остается только помогать российскому игроку.

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