Журналист Джефф О'Нил в прямом эфире канадского издания TSN критично оценил шансы российского нападающего и капитана "Вашингтон Кэпиталз" Александра Овечкина побить снайперский рекорд канадца Уэйна Гретцки, отметив, что команда уже не может побеждать, ей остается только помогать российскому игроку.