«Спросите в Киеве»: Песков о целях украинских атак беспилотниками

МОСКВА, 7 мая, ФедералПресс. Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, комментируя очередную попытку атаки украинских беспилотников на столичный регион, предположил, что логичнее всего было бы напрямую обратиться к Киеву с вопросом о целях подобных действий.
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