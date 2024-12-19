GitHub запускает бесплатную версию своего Copilot

В среду GitHub, принадлежащий Microsoft, объявил о выпуске бесплатной версии своего популярного инструмента для парного программирования Copilot, который теперь будет поставляться по умолчанию с популярным редактором VS Code от Microsoft.
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