В Курской области суд ликвидировал фонд помощи детям и малоимущим

<p style="text-align:justify"><strong>Благотворительный фонд помощи детям, инвалидам и малоимущим «Милосердие» в 2022 и 2023 годах не предоставлял отчеты, в связи с чем Управление министерства юстиции по Курской области обратилось в суд с иском о ликвидации организации.