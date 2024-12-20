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В Курской области суд ликвидировал фонд помощи детям и малоимущим

<p style="text-align:justify"><strong>Благотворительный фонд помощи детям, инвалидам и малоимущим &laquo;Милосердие&raquo; в 2022 и 2023 годах не предоставлял отчеты, в связи с чем Управление министерства юстиции по Курской области обратилось в суд с иском о ликвидации организации.

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