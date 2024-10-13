Во Вьетнаме построят 6 заводов для производства полупроводников

Стратегия, принятая в рамках Постановления №1018/QD-TTg, предполагает несколько этапов реализации. Первый этап, рассчитанный до 2030 года, предусматривает строительство первого завода для производства чипов и создание 10 предприятий по упаковке и тестированию.
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