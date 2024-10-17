В Казани спрос на новостройки вырос на 56% в сентябре этого года

В Казани восстанавливается спрос на новостройки после отмены массовой льготной ипотеки. Так, в сентябре 2024-го продажи «новых» квартир в столице РТ выросли на 56% по сравнению с итогами августа, пишет РИА «Новости» со ссылкой на экспертов отрасли.