В Казани спрос на новостройки вырос на 56% в сентябре этого года

В Казани восстанавливается спрос на новостройки после отмены массовой льготной ипотеки. Так, в сентябре 2024-го продажи «новых» квартир в столице РТ выросли на 56% по сравнению с итогами августа, пишет РИА «Новости» со ссылкой на экспертов отрасли.
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