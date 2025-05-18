Степашин заявил, что Зеленскому не выгодна встреча с Путиным

МОСКВА, 19 мая — РИА Новости. Владимиру Зеленскому не выгодна встреча с президентом России Владимиром Путиным, потому что российский лидер его размажет психологически, считает президент Российского книжного союза, бывший премьер-министр РФ Сергей Степашин.
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