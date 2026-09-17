Ангелина Вовк объяснила путаницу с молодожёнами 16 сентября

Ангелина Вовк не вышла замуж за 29-летнего Ивана Полбенникова. В эфире «МАЛАХОВ» выяснилось, что это её внучатая племянница и полная тёзка, 16 сентября отмечавшая своё 84-летие.
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