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Давление отрасли заставило США заняться пересмотром санкций G7 против алмазов из России

Давление отрасли заставило США заняться пересмотром санкций G7 против алмазов из России

Давление отрасли заставило США заняться пересмотром санкций G7 против алмазов из России Татьяна АрестоваОграничения против алмазов из России были согласованы в декабре 2023 г.

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