Де Дзерби интересен «МЮ» на случай отставки тен Хага (MEN)

Главный тренер «Брайтона» интересен новым совладельцам манкунианцев, компании Ineos во главе с Джимом Рэтклиффом, который «не в восторге» от результатов при Эрике тен Хаге, сообщает Manchester Evening News.
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