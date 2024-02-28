Де Дзерби интересен «МЮ» на случай отставки тен Хага (MEN)

Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

Главный тренер «Брайтона» интересен новым совладельцам манкунианцев, компании Ineos во главе с Джимом Рэтклиффом, который «не в восторге» от результатов при Эрике тен Хаге, сообщает Manchester Evening News.