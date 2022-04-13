13.04.22==Одолеть украинского пса, сокрушить гегемонию США — китайцы о миссии России

Китайцы горячо поддержали намерение России положить конец однополярной гегемонии США, заявленное главой МИД Сергеем Лавровым ЦИНЬ ШИХУАН, 12 апреля 2022, 07:41 — REGNUM 11 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что специальная военная операции России на Украине направлена на прекращение мирового порядка во главе с Соединенными Штатами, и упомянул, что Соединенные Штаты стремятся к гегемонии путем применения специальных правил и нарушений международного права.