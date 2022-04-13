Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Михаил Молчев
    Церковниники, как и прочие жиды,, всегда меж собой договорятся.14.04.22==Чем рас...
  • W357 Ц753W357
    Не зря раса называется наглосаксы.12.04.22==апад де...
  • Николай Бакланов
    Президент Джо Байден-военный преступник и убийца. Сколько мирных людей погибло из-за его поставок вооружений украине ...05.03.22==«Прогуг...

13.04.22==Одолеть украинского пса, сокрушить гегемонию США — китайцы о миссии России

13.04.22==Одолеть украинского пса, сокрушить гегемонию США — китайцы о миссии России

Китайцы горячо поддержали намерение России положить конец однополярной гегемонии США, заявленное главой МИД Сергеем Лавровым ЦИНЬ ШИХУАН, 12 апреля 2022, 07:41 — REGNUM 11 апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что специальная военная операции России на Украине направлена на прекращение мирового порядка во главе с Соединенными Штатами, и упомянул, что Соединенные Штаты стремятся к гегемонии путем применения специальных правил и нарушений международного права.

Вернуться к статье
Обсудить

Картина дня

наверх