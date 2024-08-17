Подразделение ВСУ сдалось в плен на курском направлении. Украинские военные сами вышли на связь через Telegram

24 бойца ВСУ сдались в плен под Курском через канал в Telegram Подразделение из более 20 военнослужащих из 22-й отдельной механизированной бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) организованно сдалось в плен российской армии в Курской области.
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