Общественная сл...
В миреОбществоЭкономикаСпортГлавное
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Общественная служба новостей

2 098 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Федор Родников
    Китаёзы пользуются моментом,как бы потом не пожалеть ну а про аратов вообще молчу потому что слов нет-верблюды они бе...SCMP: Монголия от...
  • зуфар юсупов
    Кто такой этот Нилов? Чтобы объяснять? Мы и сами видим, что центральная власть сознательно не принимает подобных реше...Нилов объяснил, п...
  • Федор Родников
    45 лет и живёт у мамы?-ну и хрен с ним.В Зеленограде мат...

Член Совфеда Двойных рекомендовал расширить закупки рыбы для школьников и армии

Член Совфеда Двойных рекомендовал расширить закупки рыбы для школьников и армии

Член Совета Федерации и по совместительству председатель комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных заявил, что правительству следует увеличить закупки рыбы для армии и школьников, пишет РБК.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх