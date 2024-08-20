Член Совфеда Двойных рекомендовал расширить закупки рыбы для школьников и армии

Член Совета Федерации и по совместительству председатель комитета по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Александр Двойных заявил, что правительству следует увеличить закупки рыбы для армии и школьников, пишет РБК.
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