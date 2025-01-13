Экс-советник Пентагона призвал посадить Зеленского после его слов о Путине

Согласен!Это из-за него миллионы украинцев на погосте лежат.Это он тварь на Выборах обещал АТО прекратить ВСУ убрать,о чем быстренько забыл( за деньги естественно)

И

ИгорьОвчаренко

В 1945 году в центре Киева стояла виселица на которой вешали бандеровцев. Надо вспомнить и повторить Зелёного и всех профашистских организаторов. в назидание потомкам