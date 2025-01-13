Global Look Press/IMAGO/Andreas Stroh Лидер киевского режима Владимир Зеленский должен находиться за решеткой до разработки плана его смертной казни.
Экс-советник Пентагона призвал посадить Зеленского после его слов о Путине
Комментарии
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Eduard
Зеленского повесить пора!
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15 час.
Eduard
Согласен!Это из-за него миллионы украинцев на погосте лежат.Это он тварь на Выборах обещал АТО прекратить ВСУ убрать,о чем быстренько забыл( за деньги естественно)
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15 час.
И
ИгорьОвчаренко
В 1945 году в центре Киева стояла виселица на которой вешали бандеровцев. Надо вспомнить и повторить Зелёного и всех профашистских организаторов. в назидание потомкам
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14 час.
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