Омского экс-министра Куприянова отправили в СИЗО на два месяца. Ждать суда он будет в Москве. Подробнее здесь.
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Омского экс-министра Куприянова отправили в СИЗО на два месяца. Ждать суда он будет в Москве. Подробнее здесь.