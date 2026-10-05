Во Франции задержали более 6 тысяч участников школьных протестов

С начала протестов старшеклассников французские полицейские задержали более шести тысяч человек. Такие данные привела газета Figaro со ссылкой на МВД страны.
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