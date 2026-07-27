БАЗА 211- ВОЕНН...
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БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

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Турпоток в Крым снизился на 60%: из-за проблем с бензином и энергоснабжением россияне выбирают другие направления

Турпоток в Крым снизился на 60%: из-за проблем с бензином и энергоснабжением россияне выбирают другие направления

"Коммерсант": турпоток в Крым снизился на 60% Иллюстрация "Блокнот" Россиян пугают нехватка топлива, перебои с электричеством и ограничения на транспорте.

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