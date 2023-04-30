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Законодательство в США готовится к статусу педофилов с нетрадиционной ориентацией: вызов для ЛГБТ

Законодательство в США готовится к статусу педофилов с нетрадиционной ориентацией: вызов для ЛГБТ

Штат Миннесота, США, может удалить формулировку из своих законов, которая классифицирует сексуальную ориентацию как отсутствие физического и сексуального влечения к детям.

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