Законодательство в США готовится к статусу педофилов с нетрадиционной ориентацией: вызов для ЛГБТ

Штат Миннесота, США, может удалить формулировку из своих законов, которая классифицирует сексуальную ориентацию как отсутствие физического и сексуального влечения к детям.
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