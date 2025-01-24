В Петербурге проходит XIV Евразийский Ивент Форум

Он стартовал 22 января С 22 по 24 января в Северной столице проходит XIV Евразийский Ивент Форум (EFEA), который охватывает основные направления конгрессно-выставочной отрасли, включая выставочный бизнес, туриндустрию, региональный маркетинг и управление площадками.