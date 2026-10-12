"Два месяца могут кардинально изменить ситуацию": Рогов предупредил о последствиях 60-дневного перемирия с Киевом

Зеленский озвучил условие, при котором на Украине пройдут выборы – 60 дней перемирия. Член ОП России Рогов предупредил, что Зеленский за 60 дней перемирия кардинально изменит ситуацию.
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