Как оплачивается работа в праздничные дни

Работник имеет право сам решить, какой вариант компенсации за работу в праздничные дни он выбирает. Об этом «Парламентской газете» рассказала кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры трудового права и права социального обеспечения Университета имени О.
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