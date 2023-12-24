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Парламентская газета

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Как оплачивается работа в праздничные дни

Как оплачивается работа в праздничные дни

Работник имеет право сам решить, какой вариант компенсации за работу в праздничные дни он выбирает. Об этом «Парламентской газете» рассказала кандидат юридических наук, старший преподаватель кафедры трудового права и права социального обеспечения Университета имени О.

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