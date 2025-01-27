Moon Studios не планирует возвращаться к серии Ori в ближайшее время Moon Studios не план...

Moon Studios не планирует возвращаться к серии Ori в ближайшее времяMoon Studios не планирует возвращаться к серии Ori в ближайшее время, сосредоточив все усилия на разработке своей новой ARPG под названием No Rest For The Wicked.
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