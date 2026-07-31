«Нет, нет». Овечкин отказался делать татуировку в случае чемпионства «Динамо»

Капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин в новом выпуске FONtour рассказал, что готов сделать, если московское «Динамо» выиграет чемпионат России или Кубок страны.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Украинская баскетболистка подтвердила, что ушла из команды из-за россиянки: «Должна оставаться верной своей стране»
- Американский олимпийский чемпион прибыл в Россию: «В США даже не подозревают, какие в Москве гостеприимные люди»
- Как в СССР появились знаменитые неоновые вывески: в 60-е они получили необычное название
Свежие комментарии