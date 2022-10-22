30 лет отмечают поисково-спасательные отряды МЧС России

Уральский, Сибирский поисково – спасательные отряды МЧС России сегодня отмечают 30-летний юбилей. Уральская региональная поисково – спасательная служба МЧС России была создана постановлением Правительства РФ в 1992 году и насчитывала 42 человека.
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