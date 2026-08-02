В агитбригаде "Ураган" рассказали о концертах на передовой

МОСКВА, 2 августа. /ТАСС/. Положительные эмоции получают гвардейцы-десантники 56-го гвардейского десантно-штурмового, орденов Кутузова и Отечественной войны первой степени полка ВДВ России, после выступлений десантной агитбригады "Ураган", которая регулярно выезжает на передовую.
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