www.globallookpress.com/Paul Williams/Funkystock/imageBROKER.com Правительство Черногории на заседании 15 октября утвердило ограничения на предоставление временного убежища гражданам Украины призывного возраста.
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