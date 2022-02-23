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Бабенко о проблемах «Витязя»: «Не было у нас большой поддержки лидерам от 4-й, 3-й и даже 2-й линий. Это сгубило»

Юрий Бабенко считает, что лидеры «Витязя» в этом сезоне не получили должной поддержки.  Главный тренер «Витязя» подвел итоги выступления команды в сезоне.

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