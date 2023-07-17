Осуждённые просятся в штурм

Десятки осуждённых исправительной колонии №8 УФСИН по Тамбовской области написали коллективное письмо министру обороны Сергею Кужугетовичу Шойгу с просьбой предоставить им шанс искупить свою вину и реабилитироваться перед общественностью — вступить в штурмовые подразделения и выполнять задачи в зоне СВО.