Медвежий угол

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Осуждённые просятся в штурм

Осуждённые просятся в штурм

Десятки осуждённых исправительной колонии №8 УФСИН по Тамбовской области написали коллективное письмо министру обороны Сергею Кужугетовичу Шойгу с просьбой предоставить им шанс искупить свою вину и реабилитироваться перед общественностью — вступить в штурмовые подразделения и выполнять задачи в зоне СВО.

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Комментарии
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Татьяна Романова
Ну тогда все понятно.
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12 час.
Татьяна Романова
На это дело как нельзя лучше подойдет твоя задница.
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12 час.
Л
Леонид
Ох, как права она...просто чрезвычайно права.
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10 час.

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