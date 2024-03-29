КАМАЗ и МГТУ имени Н.Э. Баумана расширяют сотрудничество

Фото: Научно-образовательный центр «КАМАЗ-БАУМАН» Ведущий российский производитель грузовой автомобильной техники КАМАЗ Госкорпорации Ростех активно сотрудничает с ведущим техническим вузом страны МГТУ имени Н.
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