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Российские пивовары предложили увеличить пошлины на импортное пиво в 55 раз

Российские пивовары предложили увеличить пошлины на импортное пиво в 55 раз

Председатель совета Союза российских пивоваров (СРП) Даниил Бриман выступил с обращением к минэкономразвития Максиму Решетникову, предлагая увеличить размер ввозных пошлин на импортное пиво до показателей в 1 евро за 1 л.

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