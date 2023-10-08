Путин увидел неизбежное: эксперт объяснил, какую катастрофу ждёт президент

вага карлито

Опять нужен локомотив который потащит за уши всех упирающихся! Прямо надо сказать не просто это будет к сожалению! Но если в масштабах одной страны удастся это осуществить то будет грандиозный пересмотр опилок в головах! Вот к примеру если в такой формации и в условиях мира заживет одна нация для примера остальным все потянутся непременно!)) Для этого нужно что бы нас оставили в покое и позволили развиваться без всяких пидоргов лгбт и нацистов тупорылых!