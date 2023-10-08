Современная капиталистическая система уже вплотную подошла к своему объективному исчерпанию. Её неминуемо должна заменить совершенно иная парадигма развития.
Путин увидел неизбежное: эксперт объяснил, какую катастрофу ждёт президент
Комментарии
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вага карлито
Опять нужен локомотив который потащит за уши всех упирающихся! Прямо надо сказать не просто это будет к сожалению! Но если в масштабах одной страны удастся это осуществить то будет грандиозный пересмотр опилок в головах! Вот к примеру если в такой формации и в условиях мира заживет одна нация для примера остальным все потянутся непременно!)) Для этого нужно что бы нас оставили в покое и позволили развиваться без всяких пидоргов лгбт и нацистов тупорылых!
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1 д.
ОТ
Олег Тимофеев
Сейчас важно как в 90х выжить. С контролем у нас плохо с планированием? Какое планирование в этом бардаке?
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1 д.
Erl Schweizer
Путин многое переосмыслил, но признаки отсутствия у него следования Собчаковскому капиталистическому пути отсутствуют. Серьезнейшая ошибка президента - отсутствие рядом человека с должностью вице-президент, которого нужно заранее годами готовить к еще более компетентному положению в качестве президента, на все согласного в порядке очередной рокировки Д.Медведева пора отправить работать рутинно как все, эмоциональные реплики могут произносить и бабки на скамеечке возле подъезда не хуже исполнителя оригинального танца.
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17 час.
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