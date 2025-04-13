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★ NEXT WAR ★ Военные новости

83 подписчика

Военкор раскрыл преимущество украинской армии над российской

Военкор раскрыл преимущество украинской армии над российской

Идет четвертый год СВО, но противник сохраняет очень большое преимущество, многократное, по определенному компоненту военных устройств.

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