В российском регионе заплатят жалующимся на плевки

В Ярославской области будут платить сообщающим о плевках в общественных местах. Правительство региона планирует утвердить порядок выплаты вознаграждения тем, кто помогает выявлять нарушителей трех статей местного КоАП.
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