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«Берегов не видят»: в Крыму признают, что цены на жилье сильно завышены

«Берегов не видят»: в Крыму признают, что цены на жилье сильно завышены

Цены на недвижимость в Крыму сильно завышены. Об этом заявляют сами крымчане. Как передает корреспондент РИА «Новый День», риелтор из Керчи проанализировала предложения о продаже частных домов в городе и в аналогичных регионах материковой России.

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