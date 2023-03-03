«Берегов не видят»: в Крыму признают, что цены на жилье сильно завышены

Цены на недвижимость в Крыму сильно завышены. Об этом заявляют сами крымчане. Как передает корреспондент РИА «Новый День», риелтор из Керчи проанализировала предложения о продаже частных домов в городе и в аналогичных регионах материковой России.
Цены на недвижимость в Крыму сильно завышены. Об этом заявляют сами крымчане. Как передает корреспондент РИА «Новый День», риелтор из Керчи проанализировала предложения о продаже частных домов в городе и в аналогичных регионах материковой России.
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