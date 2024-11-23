Житель Архангельска перевёл телефонным мошенникам 6,5 миллионов рублей

Аферисты использовали популярную схему — убедили мужчину в том, что он «спасает» свои сбереженияАферисты использовали популярную схему — убедили мужчину в том, что он «спасает» свои сбереженияТак, недавно в полицию областного центра с заявлением о мошенничестве обратился 69-летний местный житель.