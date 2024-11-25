Детей из Тверской области приглашают поучаствовать в творческих конкурсах по правилам дорожного движения

Юные жители Тверской области могут принять участие во всероссийских творческих конкурсах, посвященных правилам дорожного движения, направленных на предотвращение дорожно-транспортных происшествий с участием детей зимой.
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