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Россия столкнулась с великим исправлением: что изменится после наводнения в Орске

Россия столкнулась с великим исправлением: что изменится после наводнения в Орске

Главное за неделю Все, что у нас сейчас происходит, можно назвать великим исправлением. Оно идет по всем фронтам – где-то лучше, где-то хуже, где-то буксует и натыкается на сопротивление.

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Комментарии
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лл
лина любимцева
И, кроме того, ТУТ НОВОЕ ПИЛЕВО НА НОСУ!!
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1 час.
А Кудасов
Сказали бы уж прямо: порядка и порядочности с совестью в стране не стало. И самое интересное - виноватых нет.
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20 мин.
Зоя Копань
Ну насчёт потопа то все ясно, попилили, в карман положили, а люди стали ещё несчастнее , потеряв почти все, ну  высушат  дома, и что лучше все станет? И насчёт Олимпиады, да все кто поедет, это предатели! А Израиль то пустили без всяких санкций, это же другое! Я не удивлюсь если на этой дебильной Олимпиаде что то случиться очень уж трагичное, типа палестинцы обстреляют евреев!
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6 мин.

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