Россия столкнулась с великим исправлением: что изменится после наводнения в Орске

Зоя Копань

Ну насчёт потопа то все ясно, попилили, в карман положили, а люди стали ещё несчастнее , потеряв почти все, ну высушат дома, и что лучше все станет? И насчёт Олимпиады, да все кто поедет, это предатели! А Израиль то пустили без всяких санкций, это же другое! Я не удивлюсь если на этой дебильной Олимпиаде что то случиться очень уж трагичное, типа палестинцы обстреляют евреев!