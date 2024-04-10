Главное за неделю Все, что у нас сейчас происходит, можно назвать великим исправлением. Оно идет по всем фронтам – где-то лучше, где-то хуже, где-то буксует и натыкается на сопротивление.
Россия столкнулась с великим исправлением: что изменится после наводнения в Орске
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
лл
лина любимцева
И, кроме того, ТУТ НОВОЕ ПИЛЕВО НА НОСУ!!
Ответить
1 час.
А Кудасов
Сказали бы уж прямо: порядка и порядочности с совестью в стране не стало. И самое интересное - виноватых нет.
Ответить
20 мин.
Зоя Копань
Ну насчёт потопа то все ясно, попилили, в карман положили, а люди стали ещё несчастнее , потеряв почти все, ну высушат дома, и что лучше все станет? И насчёт Олимпиады, да все кто поедет, это предатели! А Израиль то пустили без всяких санкций, это же другое! Я не удивлюсь если на этой дебильной Олимпиаде что то случиться очень уж трагичное, типа палестинцы обстреляют евреев!
Ответить
6 мин.
Свежие комментарии