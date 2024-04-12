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Бобровский сделал 6-й шатаут в сезоне НХЛ и делит 1-е место с Джерри и Ингрэмом

Сергей Бобровский отбил все 25 бросков в матче с «Коламбусом» (4:0). Вратарь «Флориды» признан первой звездой этой игры.

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