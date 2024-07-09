Нарендре Моди 9 июля вручат высшую награду России

Высшая награда Российской Российской Федерации — орден Святого апостола Андрея Первозванного — сегодня, 9 июля будет вручена в Москве премьер-министру Индии Нарендре Моди, сообщает 9 июля индийское агентство ANI.
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