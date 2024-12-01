Погибший ребёнок в Стародубском районе стал жертвой атаки вражеских БПЛА

В Стародубском районе в результате атаки беспилотника погиб 12-летний мальчик. Как рассказала сестра погибшего Дарья в интервью «Рен ТВ», дрон попал в комнату, где находился её брат, около двух часов ночи.
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