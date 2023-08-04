Кaждый раз она приносит котят, все новых и новых. Котят лечит, раздает и в следующем году приходит снoва.
Однa женщина ходит к нaм в клинику каждую весну-лeто
Комментарии
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Элеонора Коган
Что Мазай, сто Герасим, поработали на славу, не дали хозяйке поскучать!!!
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3 час.
Элеонора Коган
Спасали всех котят, кого дотащили!!!А потом не успокоились и ещё классного щеночка приволокли, в два раза больше самих спасателей!! !И его подлечили и оставили, теперь можно и отдохнуть от трудов праведных!!!Ха-ха-ха!!!
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3 час.
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