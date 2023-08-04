Однa женщина ходит к нaм в клинику каждую весну-лeто

Элеонора Коган

Спасали всех котят, кого дотащили!!!А потом не успокоились и ещё классного щеночка приволокли, в два раза больше самих спасателей!! !И его подлечили и оставили, теперь можно и отдохнуть от трудов праведных!!!Ха-ха-ха!!!