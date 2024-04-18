Экономист ЦМАКП Белоусов: В РФ началась «революция зарплат»

В России могла начаться «революция зарплат» на фоне проведения СВО на Украине. Об этом в аналитической записке «Как развивалась экономика в 2023 и начале 2024 года» сообщил глава направления анализа и прогнозирования макроэкономических процессов ЦМАКП Дмитрий Белоусов, передает РБК.
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