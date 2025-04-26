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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Пара попаданий Франца Вагнера помогла «Орландо» вытащить концовку в 3-м матче с «Селтикс»

На последней минуте встречи форвард «Орландо» Франц Вагнер попал два раза. Это в два раза больше, чем сумели сделать «Селтикс» общими усилиями.

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